Меладзе тайно сменил гражданство

Mash: Продюсер Константин Меладзе получил гражданство Грузии

Продюсер и композитор Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что до этого у Меладзе был украинский паспорт, который продюсер обновил в 2024 году. В то же время Mash обратил внимание на невозможность иметь два паспорта, являясь гражданином Грузии, без личного разрешения президента страны.

«Официального одобрения Константин Меладзе не получил. А значит, музыкант, скорее всего, отрекся от украинского удостоверения личности», — сказано в публикации.

В 2024 году из-за замены паспорта на украинский Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович. На данный момент композитор проживает в Италии.

Ранее стало известно, что Константин Меладзе продолжает копить деньги на вкладах в России. По данным Shot, с начала специальной военной операции продюсер получил более миллиона рублей в виде процентов по банковским вкладам. Уточнялось, что бизнес Меладзе в РФ также продолжает приносить ему деньги.