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10:33, 27 октября 2024Культура

Композитор Меладзе лишился своего отчества

Mash: композитор Меладзе лишился отчества из-за замены паспорта на украинский

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Из-за замены паспорта на украинский композитор и продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, в настоящий момент Меладзе проживает в Италии, однако продолжает вести бизнес на территории России, о чем говорят его отчеты в налоговую. Туда же поступила информация о смене документов.

На Украине отчество гражданина страны указывается только в свидетельстве ИНН и страховом свидетельстве. В остальных документах его нет.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе поднял цену на свою виллу в крымском Гурзуфе на 65 миллионов рублей. Сейчас стоимость объекта недвижимости составляет 450 миллионов рублей. За эту сумму в собственность покупателю перейдет участок размером 12 соток, а также двухэтажный особняк. На территории расположены бассейн, хаммам, винная комната и спортивный зал. Кроме того, вилла сдается в аренду.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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