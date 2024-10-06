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09:24, 6 октября 2024Культура

Константин Меладзе поднял цену на свою виллу в Крыму на 65 миллионов рублей

Shot: Меладзе поднял цену на виллу в Гурзуфе на 65 миллионов рублей

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Покинувший Россию композитор Константин Меладзе поднял цену на свою виллу в Гурзуфе на 65 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации риелторов, теперь цена виллы составляет 450 миллионов рублей. В стоимость входит участок размером 12 соток и двухэтажный особняк. На территории домовладения находится большой бассейн, хаммам, винная комната и спортивный зал. Виллу также можно арендовать на пару дней за 60 тысяч рублей.

По данным канала, кроме недвижимости в Крыму у Константина Меладзе в России остается музыкальный лейбл «Меладзе мьюзик». По подсчетам специалистов, в прошлом году он принес композитору 19 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что виллу певца и продюсера Константина Меладзе в Крыму потребовали переделать в санаторий для бойцов специальной военной операции (СВО).

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      Анна Габай
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