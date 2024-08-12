Виллу Меладзе в Крыму потребовали переделать в санаторий для бойцов СВО

Shot: общественники призвали переделать виллу Меладзе в санаторий для бойцов СВО

Виллу певца и продюсера Константина Меладзе в Крыму потребовали переделать в санаторий для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку. Пока от двух братьев, Константина и Валерия, мы не видим никаких реальных действий. Мы ожидаем от них ответа», — заявил председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму туристам. Пока недвижимость ищет нового обладателя, шоумен пускает отдыхающих там пожить. Аренда на месяц стоит 2 миллиона рублей, за эти деньги к услугам жильцов горничная, садовник и завхоз.