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12:45, 12 августа 2024Культура

Виллу Меладзе в Крыму потребовали переделать в санаторий для бойцов СВО

Shot: общественники призвали переделать виллу Меладзе в санаторий для бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Виллу певца и продюсера Константина Меладзе в Крыму потребовали переделать в санаторий для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Этот шаг не только продемонстрировал бы приверженность продюсера Родине, но и оказал бы реальную поддержку. Пока от двух братьев, Константина и Валерия, мы не видим никаких реальных действий. Мы ожидаем от них ответа», — заявил председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму туристам. Пока недвижимость ищет нового обладателя, шоумен пускает отдыхающих там пожить. Аренда на месяц стоит 2 миллиона рублей, за эти деньги к услугам жильцов горничная, садовник и завхоз.

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      Варвара Кошечкина
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