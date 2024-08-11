Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Крыму туристам

Shot: певец Константин Меладзе начал сдавать свою виллу в Гурзуфе туристам

Певец и продюсер Константин Меладзе начал сдавать свою роскошную виллу в Крыму в аренду туристам. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, Меладзе выставил недвижимость в Гурзуфе на продажу около года назад, однако за это время покупатель не нашелся. Сейчас дом предлагают за 387 миллионов рублей с возможностью торга.

Пока вилла ищет нового обладателя, шоумен пускает отдыхающих там пожить. Аренда на месяц стоит 2 миллиона рублей, за эти деньги к услугам жильцов горничная, садовник и завхоз.

Сутки в особняке Меладзе стоят от 60 до 110 тысяч рублей в зависимости от спроса и длительности аренды. Турист может воспользоваться хаммамом, спортзалом и зоной барбекю. Как пишет Shot, вилла надежно скрыта от глаз посторонних, однако путь до пляжа составляет 1,5 километра.

Ранее младшего брата Константина Меладзе Валерия призвали избавиться от виллы в Испании. Активисты «Ветеранов России» предложили певцу пожертвовать вырученные от продажи недвижимости средства на нужды СВО.