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18:32, 10 июля 2024Экономика

Валерию Меладзе предложили избавиться от виллы в Испании

«Ветераны России» призвали певца Меладзе пожертвовать дом в Испании на нужды СВО

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Певца Валерия Меладзе призвали избавиться от виллы в Испании. Сделать это ему предложили активисты «Ветеранов России», заявил глава движения Ильдар Резяпов рассказал Mash.

«Ветераны России» узнали, что артист хочет вернуться в страну, и пригласили его присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне специальной военной операции (СВО). По мнению Резяпова, это докажет, что Меладзе не поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Помимо этого, в движении ожидают, что певец поможет российским военным финансово — продаст свою виллу в Испании, а вырученные деньги пожертвует на нужды СВО. Отмечается, что средства за элитное жилье пригодятся добровольцам, военнослужащим и подразделениям в зоне боевых действий.

Ранее в июле стало известно, что певица Алсу решила продать квартиру, расположенную в центре Москвы, на фоне развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

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      Полина Кислицына
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