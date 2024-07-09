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11:16, 9 июля 2024Экономика

Алсу решила избавиться от квартиры в центре Москвы на фоне развода

Певица Алсу выставила на продажу квартиру в центре Москвы за 299 млн рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алсу решила избавиться от квартиры, расположенной в центре Москвы, на фоне новостей о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Об этом стало известно изданию Super.

41-летняя звезда выставила на продажу недвижимость, которую ей подарили на совершеннолетие родители, по адресу Никитский бульвар, 15/16. За эту квартиру она попросила 299 миллионов рублей. Площадь элитного жилья составляет 247 квадратных метров. В квартире с большим количеством антикварной мебели обустроены три спальни и столько же санузлов, кухня-столовая, кабинет с кладовой, просторный холл с гардеробной и сауна. Интерьер выдержан в неоклассическом стиле.

Ранее в июле стало известно, что отец Жанны Фриске Владимир выкупил долю 11-летнего сына певицы Платона в ее квартире в Москве.

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      Полина Кислицына
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