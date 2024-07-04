Стала известна судьба квартиры Жанны Фриске

Отец Жанны Фриске выкупил долю ее сына в московской квартире певицы

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов выкупил долю 11-летнего сына певицы Платона в ее московской квартире. О судьбе недвижимости артистки он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Теперь квартира на Красной Пресне полностью принадлежит Владимиру и его супруге. По словам родителя певицы, решение выкупить долю было принято ради того, чтобы сохранить объект и не позволить отцу Платона Дмитрию Шепелеву распоряжаться имуществом.

По словам Владимира, в будущем он либо передаст всю квартиру Платону, либо разделит между ним и сестрой Жанны Натальей. «Дело в том, что эта квартира дорогая, там ремонт по специальному проекту делался. По идее, мы можем продать эти апартаменты и на часть вырученных средств купить Платону такую же по площади квартиру, но без суперотделки, а остаток передать Наташе. Будет видно. Либо просто поделю пополам», — объяснил отец артистки.

Сейчас родители Фриске содержат квартиру в том же состоянии, как при жизни певицы. В жилье регулярно проводится уборка и оплачиваются коммунальные счета.

Ранее Владимир Копылов рассказал о своих отношениях с внуком. Он заявил, что отец Платона запрещает ему общаться с ребенком.