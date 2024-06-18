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15:37, 18 июня 2024Культура

Отец Жанны Фриске рассказал об отношениях с внуком

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил, что не общается с внуком

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Отец российской певицы Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал об отношениях с внуком Платоном. Его цитирует Super.ru.

Отмечается, что телеведущий Дмитрий Шепелев запретил родителям Фриске общаться с внуком после того, как ее не стало. По словам Копылова, раньше он предпринимал попытки увидеться с внуком, но потом решил, что больше не будет «лезть» к Шепелеву, так как может не сдержать эмоции.

По его мнению, в будущем мальчик сам решит, хочет ли он увидеться с родителями матери. «Но наверняка его уже настроили против. Так что если он решит, что видеться с нами ему не надо, значит, не надо. Почему я должен лезть в его голову, насильно же мил не будешь», — добавил отец артистки.

В 2022 году Владимир Копылов рассказал об оскорблениях и рукоприкладстве экс-супруга Жанны Фриске Дмитрия Шепелева по отношению к ней.

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      Варвара Кошечкина
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