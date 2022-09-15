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Отец Жанны Фриске рассказал о рукоприкладстве Шепелева в отношении певицы

Отец Фриске рассказал об оскорблениях и рукоприкладстве Шепелева по отношению к певице

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Отец российской певицы Жанны Фриске Владимир Копылов рассказал об оскорблениях и рукоприкладстве экс-супруга артистки Дмитрия Шепелева по отношению к ней. Об этом он заявил в шоу «Алена, Блин!».

Копылов рассказал, что его младшая дочь Наталья была свидетельницей того, как ведущий толкнул Фриске на кровать, когда та испытывала проблемы с тем, чтобы подняться. По его словам, это произошло в тот период, когда признаки болезни артистки начали ослабевать.

«О том, что он поднимал руку, мне рассказала Наташа. Она случайно это увидела. Она потом пришла и расплакалась. Это уже было, когда Жанна в ремиссию вошла. Тогда он ее оскорблял. Говорил: "Кому ты нужна?" Ну как он поднимал руку? Она что-то не могла встать, а он ее пихнул так, что она упала на кровать. Потом я уже Ольге (мать Жанны Фриске. — прим. "Ленты.ру") сказал, чтобы он с ней рядом не был», — пояснил отец исполнительницы.

Копылов добавил, что последние два с половиной года Шепелева практически не было рядом с Фриске — большую часть времени с болеющей раком артисткой проводила ее мать.

В июне этого года у сестры исполнительницы вновь обнаружили рак.

Певица Жанна Фриске скончалась от рака в 2015 году. У нее остался сын Платон, которого воспитывает отец Дмитрий Шепелев.

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Анастасия Астахова
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