У сестры Жанны Фриске вновь обнаружили рак

Сестра Жанны Фриске борется с раком груди, метастазы нашли в позвоночнике и печени

У двоюродной сестры Натальи и Жанны Фриске Татьяны Гончаренко вновь обнаружили онкологическое заболевание, пишет РИА Новости со ссылкой на социальные сети Натальи.

Рак груди был диагностирован у Татьяны 11 лет назад — тогда девушке удалось справиться с диагнозом, однако болезнь вернулась. Сейчас Гончаренко проживает на Украине.

«Случился рецидив, причем не просто, а с метастазами в позвоночник и печень. Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию. Сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль. Девочка еще молода и очень хочет жить», — пишет Фриске.

Родная сестра Натальи, певица Жанна Фриске, скончалась от рака в 2015 году. У нее остался сын Платон, которого воспитывает отец Дмитрий Шепелев.

Ранее сообщалось, что российская актриса театра и кино Евгения Брик умерла после болезни на 41-м году жизни. Последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.