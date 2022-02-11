Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

Российская актриса театра и кино Евгения Брик умерла после болезни на 41-м году жизни. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщила журналистка Катерина Гордеева.

Диагноз актрисы пока не раскрывается

Брик скончалась 11 февраля в США. По словам Гордеевой, она не хотела, чтобы кто-то знал о ее заболевании. «Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала она в соцсети. Представительница актрисы Елена Брагина подтвердила ее смерть, отметив, что Брик умерла не из-за коронавируса. Причину смерти Брагина не назвала, объяснив, что не знает подробностей. Источник ТАСС сообщил, что актриса проходила лечение в Лос-Анджелесе.

У артистки осталась 12-летняя дочь

Евгения Брик вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского, сына народного артиста РСФСР и номинанта на премию «Оскар» Петра Тодоровского, в 2006 году. В 2008-м семья переехала в Лос-Анджелес. Там год спустя, в сентябре 2009-го, у них родилась дочь Зоя. В 2014 году Брик дала интервью журналу Hello!, в котором рассказала, что Лос-Анджелес — хорошее место для того, чтобы растить ребенка. Она заявила, что в Москву приезжает только на съемки.

Брик снялась в нескольких десятках российских фильмов и сериалов

Актриса известна по таким фильмам, как «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Стиляги» и «Северное сияние». В «Стилягах», мюзикле 2008 года, поставленного Тодоровским, она исполнила роль комсомолки Кати, за которую получила приз MTV в номинации «Лучший кинозлодей года». Также благодаря «Стилягам» актриса удостоилась номинации на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана. В драме «Географ глобус пропил» она сыграла учительницу немецкого Киру Валерьевну.

Режиссер фильма Александр Велединский признался, что был шокирован новостью о смерти Брик. «Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить. Извините», — сказал он.

Помимо этого, Елена Брик снялась в фильмах «Пятница», «Темный мир: Равновесие», «Любовницы», «С.С.Д.» и «Одесса», а также в сериалах «Марш Турецкого», «Матрешки», «Оттепель», «Адаптация» и «Оптимисты». Помимо карьеры в кино она выступала в театре «Современник».