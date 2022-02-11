Режиссер «Географ глобус пропил» высказался о смерти Евгении Брик

Российский режиссер Александр Велединский, снявший фильм «Географ глобус пропил», высказался о смерти звезды картины Евгении Брик. Его слова передает News.ru.

Кинематографист заявил, что шокирован новостью о кончине артистки. «Я даже не могу говорить сейчас. Я в полном шоке, только что узнал сам. Я просто не могу говорить. Извините», — сказал он.

Ранее смерть 40-летней Брик подтвердила ее представительница Елена Брагина. Она отметила, что артистка скончалась не от коронавируса, но не назвала причину смерти. Журналистка Катерина Гордеева заявила, что Брик не хотела, чтобы кто-то знал о ее заболевании: «Ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности».

Евгения Брик, жена режиссера Валерия Тодоровского, также снялась в фильмах «Стиляги», «Елки 1914» и «Северное сияние».