Агент подтвердила смерть актрисы Брик

Агент российской актрисы Евгении Брик Елена Брагина подтвердила ее смерть. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 11 февраля.

Представительница артистки заявила, что та не болела коронавирусом. Она не назвала точную причину смерти Брик. «Я не знаю подробностей. Это не коронавирус», — сказала она.

О кончине Евгении Брик ранее в пятницу сообщила журналистка Катерина Гордеева. Она отметила, что актриса не хотела, чтобы кто-то знал о ее заболевании: «Ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности».

Евгения Брик известна по фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки 1914» и «Северное сияние». Актрисе было 40 лет.