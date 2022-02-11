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Агент подтвердила смерть актрисы Брик

Агент Брик подтвердила смерть актрисы и заявила, что та не болела коронавирусом
Начало событий в новости Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
Евгения Брик

Евгения Брик. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Агент российской актрисы Евгении Брик Елена Брагина подтвердила ее смерть. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 11 февраля.

Представительница артистки заявила, что та не болела коронавирусом. Она не назвала точную причину смерти Брик. «Я не знаю подробностей. Это не коронавирус», — сказала она.

О кончине Евгении Брик ранее в пятницу сообщила журналистка Катерина Гордеева. Она отметила, что актриса не хотела, чтобы кто-то знал о ее заболевании: «Ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности».

Евгения Брик известна по фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Елки 1914» и «Северное сияние». Актрисе было 40 лет.

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Евгений Шульгин
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Продолжение в новости Режиссер «Географ глобус пропил» высказался о смерти Евгении Брик
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