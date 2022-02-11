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Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

Российская актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Евгения Брик умерла в 40 лет. Об этом журналистка Катерина Гордеева сообщила в Facebook в пятницу, 11 февраля.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — отметила Гордеева.

Брик снялась в таких фильмах, как «Географ глобус пропил», «Елки 1914», «Стиляги» и «Северное сияние». В 2006 году она вышла замуж за режиссера Валерия Тодоровского, сына кинематографиста Петра Тодоровского.

Ранее сообщалось о смерти испанской актрисы Маргариты Лосано. Звезда фильмов режиссеров Серджио Леоне и Луиса Бунюэля скончалась в возрасте 91 года.

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Евгений Шульгин
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