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Умерла звезда фильмов Леоне и Бунюэля Маргарита Лосано

Испанская актриса Маргарита Лосано скончалась в Мурсии в возрасте 91 года
Маргарита Лосано

Маргарита Лосано. Кадр: фильм «Виридиана»

Умерла испанская актриса Маргарита Лосано. Об этом сообщает агентство Efe.

Звезда фильмов режиссеров Серджио Леоне и Луиса Бунюэля скончалась в возрасте 91 года. Она ушла из жизни в своем доме в Мурсии.

Маргарита Лосано родилась 14 февраля 1931 года. В разное время она жила в Германии, Италии, Сенегале и на Мадагаскаре. В 19 лет она переехала в Мадрид, чтобы изучать моду, однако решила стать актрисой.

Артистка снималась в таких фильмах как «Виридиана», «Жан де Флоретт», «Хаос», «Манон с источника», «За пригоршню долларов», «Ночь Святого Лаврентия», «Свинарник», «И свет во тьме горит», «Отпуск», «Я и Наполеон», «Луиза Сан-Феличе» и «Прекрасный ноябрь». В мае 2015 года она была удостоена звания почетного доктора Университета Мурсии, а в июне 2021-го была награждена Золотой медалью в области изящных искусств.

2 февраля стало известно о смерти 90-летней Моники Витти. Артистка была звездой фильмов таких культовых режиссеров, как Микеланджело Антониони и Луис Бунюэль.

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Марина Погосян
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