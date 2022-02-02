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Умерла звезда фильмов Антониони и Бунюэля Моника Витти

В возрасте 90 лет умерла легендарная итальянская актриса Моника Витти

Фото: Express Newspapers / Getty Images

Умерла легендарная итальянская актриса Моника Витти. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил ее муж Роберто Руссо через Twitter итальянского политика Вальтера Вельтрони.

Знаменитость скончалась в возрасте 90 лет. Известно, что с 2001 года Витти перестала вести публичную жизнь из-за тяжелой генетической болезни.

Моника Витти родилась 3 ноября 1931 года в Риме. Артистка была звездой фильмов таких культовых режиссеров, как Микеланджело Антониони и Луис Бунюэль. Среди самых известных картин с участием Витти — «Приключение», «Ночь», «Затмение», «Призрак свободы», «Красная пустыня» и «Девушка с пистолетом».

В 1989 году Витти впервые выступила в качестве режиссера, сняв фильм «Тайный скандал». В 1995 году артистке вручили «Золотого льва» за заслуги перед кинематографом на Венецианском фестивале.

Сергей Равин
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