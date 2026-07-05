Стало известно о переговорах Меладзе о возвращении в Россию

Mash: Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию

Певец и продюсер Константин Меладзе ведет переговоры о возвращении в Россию. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Издание со ссылкой на полученные данные пишет, что зарегистрированный в России лейбл шоумена «Меладзе мьюзик» по итогам 2025 года заработал более 100 миллионов рублей чистыми.

Telegram-канал отмечает, что возвращаться в Россию продюсер планирует без лишнего шума.

Ранее Mash написал, что Меладзе тайно получил гражданство Грузии. Для этого, как предположило издание, композитор мог отречься от украинского подданства.