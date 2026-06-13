Меркурис: Евросоюз хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться

Европейский союз (ЕС) хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Все, что хотят европейцы, — это заморозить конфликт по линии фронта, чтобы дать европейцам и украинцам возможность перевооружиться», — подчеркнул он. По его словам, в таком случае Киев возобновит боевые действия в попытке снова поднять территориальный вопрос. Аналитикк добавил, что Россия «не заинтересована ни в чем подобном».

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Европа должна положить конец конфликту на Украине путем мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что очернение России и постоянные переговоры европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским ни к чему не приведут.