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01:20, 13 июня 2026Мир

На Западе раскрыли план Европы по украинскому конфликту

Меркурис: Евросоюз хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Все, что хотят европейцы, — это заморозить конфликт по линии фронта, чтобы дать европейцам и украинцам возможность перевооружиться», — подчеркнул он. По его словам, в таком случае Киев возобновит боевые действия в попытке снова поднять территориальный вопрос. Аналитикк добавил, что Россия «не заинтересована ни в чем подобном».

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что Европа должна положить конец конфликту на Украине путем мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что очернение России и постоянные переговоры европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским ни к чему не приведут.

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