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13:32, 12 июня 2026Мир

На Западе обратились с призывом к Европе по переговорам с Россией

Прауд: Европа должна положить конец конфликту на Украине путем переговоров с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа должна положить конец конфликту на Украине путем мирных переговоров с Россией. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Каждый раз, когда западные лидеры выдвигают какую-то дипломатическую инициативу по Украине, она никогда не предполагает переговоров с Россией. (...) Европейцы должны активизироваться, вести переговоры и положить этому конец», — сказал он.

В то же время Прауд посетовал на то, что Европа отказывается менять свою позицию по урегулированию конфликта и по-прежнему считает себя побеждающей стороной. Он подчеркнул, что очернение России и постоянные переговоры европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским ни к чему не приведут.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европейский союз должен самостоятельно определить переговорщика по вопросу Украины. Глава государства подчеркнул, что Европа пока никого не предлагает в качестве представителя. Он добавил, что выбор, встречаться или нет с этим кандидатом, остается за Москвой.

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