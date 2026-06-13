Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:18, 13 июня 2026Путешествия

Россиян предупредили о рисках посещения Чили

«Известия»: Российских туристов стали чаще грабить в Чили
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jose Luis Saavedra / Reuters

В 2026 году российских туристов стали чаще грабить в Чили. О рисках предупредило посольство России в Сантьяго, слова дипломатов приводят «Известия».

«Рекомендуется не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Вечером и ночью стоит избегать малолюдных улиц и незнакомых районов, даже если днем они кажутся безопасными», — посоветовали дипломаты.

Ранее стало известно, что кандидат на пост генерального секретаря ООН и бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшее время намерена посетить Россию. Ее визит находится в проработке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аракчи заявил о победе Ирана в конфликте с США

    Стало известно о требовании Европы к одной стране ввести визы для россиян

    На Западе раскрыли план Европы по украинскому конфликту

    Россиян предупредили о рисках посещения Чили

    Мерц рассмешил членов партии АдГ заявлением по Украине

    Президент европейской страны призвал возобновить диалог с Россией

    В Иране сообщили о предупредительном выстреле в сторону Ормузского пролива

    Бузова вышла на связь после операции

    Синоптик назвала сроки ослабления жары в Москве

    Розовое «дымное» дерево расцвело в московском «Аптекарском огороде»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok