Россиян предупредили о рисках посещения Чили

«Известия»: Российских туристов стали чаще грабить в Чили

В 2026 году российских туристов стали чаще грабить в Чили. О рисках предупредило посольство России в Сантьяго, слова дипломатов приводят «Известия».

«Рекомендуется не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Вечером и ночью стоит избегать малолюдных улиц и незнакомых районов, даже если днем они кажутся безопасными», — посоветовали дипломаты.

Ранее стало известно, что кандидат на пост генерального секретаря ООН и бывший президент Чили Мишель Бачелет в ближайшее время намерена посетить Россию. Ее визит находится в проработке.

