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00:53, 13 июня 2026Мир

В Иране сообщили о предупредительном выстреле в сторону Ормузского пролива

Телевидение Ирана сообщило о предупредительном выстреле в сторону Ормузского пролива
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В южной части Ирана был произведен предупредительный выстрел в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщило Гостелевидение Исламской Республики со ссылкой на источник среди местных властей.

«Звук взрыва в районе порта Сирик был связан с предупредительным выстрелом в сторону Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

Другие подробности телевидение не сообщило, предположив, что выстрелы были адресованы судам, нарушающим правила прохода через Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что Иран принял решение закрыть проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. В заявлении подчеркивалось, что Вооруженные силы (ВС) Ирана будут атаковать любое судно, которое будет пытаться пройти через пролив.

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