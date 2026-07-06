Эксперты считают сборную Англии третьим фаворитом на победу на ЧМ-2026

Оценены шансы сборной Англии завоевать медали на ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают английскую команду третьим фаворитом мундиаля. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 5,55. Выше только сборные Франции и Аргентины — сделать ставки на их успех можно с котировками 2,75 и 5,00.

Сборная Англии в 1/8 финала обыграла команду Мексики со счетом 3:2. В четвертьфинале мундиаля она встретится с норвежцами. Матч пройдет 12 июля в Майами, США, и начнется в 00:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали наиболее вероятный счет матча 1/8 финала чемпионата мира между Аргентиной и Египтом. Они полагают, что аргентинцы победят со счетом 1:0 или 2:0.