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14:42, 6 июля 2026Спорт

Назван самый вероятный счет матча чемпионата мира между Аргентиной и Египтом

Аналитики посчитали, что Аргентина победит Египет со счетом 1:0 в матче чемпионата мира
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Childs / Reuters

Букмекеры назвали самый вероятный счет матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики оценили вероятность победы Аргентины коэффициентом 1,35 (70 процентов), ничьей — в 4,90 (19 процентов), успеха Египта — в 9,60 (11 процентов). Самые ожидаемые результаты, по версии букмекеров, — 1:0 и 2:0 в пользу Аргентины (по 4,80), победа аргентинцев 2:1 (8,20) и ничья 1:1 (8,40).

Матч между сборными Аргентины и Египта пройдет на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) 7 июля. Он начнется в 19:00 по московскому времени.

На предыдущей стадии турнира сборная Аргентины одержала победу над Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. Египет пробился в 1/8 финала благодаря победе над Австралией в серии пенальти.

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