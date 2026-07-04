Сборная Аргентины победила Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Аргентины победила Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами и завершилась со счетом.

На 29-ой минуте счет открыл нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Этот мяч стал для него двадцатым на чемпионатах мира. На 59-ой минуте полузащитник команды Кабо-Верде Дерой Дуарте восстановил равенство на табло. Основное время завершилось вничью 1:1.

В овертайме сборная Аргентины вырвала победу благодаря голам Лисандро Мартинеса и Кристиана Ромеро на 92-ой и 111-ой минутах соответственно. В составе Кабо-Верде на 103-ей минуте отличился Сидни Лопеш Кабрал.

В 1/8 финала сборная Аргентины встретится с Египтом, ранее обыгравшим Австралию в серии пенальти.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.