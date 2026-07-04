Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
02:24, 4 июля 2026Спорт

Месси установил очередной рекорд результативности на чемпионатах мира

Месси первым забил 20 голов на чемпионатах мира по футболу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Paul Childs / Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым в истории футболистом, забившим 20 голов на чемпионатах мира. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий «Альбиселесте» открыл счет в матче против сборной Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Таким образом он оторвался от форварда сборной Франции Килиана Мбаппе как в бомбардирской гонке текущего мундиаля, так и во всех мировых первенствах.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России заняла Константиновку. Путин назвал это важным этапом взлома крупного узла обороны ВСУ

    ВСУ пытались атаковать Москву

    Аналитики заговорили о поражении Украины

    В России указали на понимание Западом неизбежности поражения Украины

    Раскрыты хитрые приемы ВСУ по минированию местности в зоне СВО

    Месси установил очередной рекорд результативности на чемпионатах мира

    Путин призвал готовиться к одному шагу Киева

    В Москве борьба с борщевиком обернулась для мужчины госпитализацией

    Герасимов заявил о росте зависимости Украины от западных поставок

    Путин напомнил военным о народной мудрости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok