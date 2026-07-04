Месси установил очередной рекорд результативности на чемпионатах мира

Месси первым забил 20 голов на чемпионатах мира по футболу

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым в истории футболистом, забившим 20 голов на чемпионатах мира. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий «Альбиселесте» открыл счет в матче против сборной Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Таким образом он оторвался от форварда сборной Франции Килиана Мбаппе как в бомбардирской гонке текущего мундиаля, так и во всех мировых первенствах.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.