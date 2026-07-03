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00:00, 4 июля 2026Спорт

Сборная Египта победила Австралию в серии пенальти и вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Египта победила Австралию в серии пенальти и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборная Египта одержала победу над национальной командой Австралии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ) 2026 года по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «AT&T Стэдиум» и завершилась победой египтян в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 1:1. Первый мяч на 13-й минуте забил полузащитник египтян Эмам Ашур. На 55-й минуте счет сравнял защитник Харри Суттар.

Ранее в 1/8 финала вышли 13 сборных. В частности, команды Бразилии, Канады, Марокко, Мексики, Парагвая, Норвегии, Франции, Англии, Норвегии, США, Бельгии, Испании, Швейцарии и Португалии.

Чемпионат мира по футболу 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная России не участвует в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.

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