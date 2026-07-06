Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:16, 6 июля 2026Россия

Солист государственного оркестра утонул после наезда гидроцикла

Девушка на гидроцикле сбила сапбордистов в Волге, солист государственного оркестра утонул
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр видео: Центральное МСУТ СК России / Мах

Солист государственного оркестра утонул в Волге после наезда гидроцикла, за рулем которого находилась 22-летняя девушка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По информации Центрального Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в мессенджере «Макс», 6 июля девушка, не имеющая права на управление речным транспортом, наехала на трех сапбордистов в Зеленодольском районе недалеко от СНТ «Щурячье».

Одним из пострадавших оказался 35-летний мужчина, музыкант, который упал в воду и утонул.

По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку по статье 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).

Ранее в российском регионе возбудили дело из-за гибели детей на воде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отразила атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Сбиты десятки дронов. Власти выступили с заявлением

    В украинской Самаре произошел пожар после удара

    Макрон прилетел в Сирию в солнцезащитных очках

    В Греции потребовали отставки главного советника премьера после розыгрыша Вована и Лексуса

    Солист государственного оркестра утонул после наезда гидроцикла

    Внесенный в Раду экологический законопроект сравнили с ударами ВС России

    Позицию России назвали удерживающей мир от третьей мировой войны

    Оценены шансы сборной Англии завоевать медали на ЧМ-2026

    Атакованную ВСУ панораму Севастополя захотели показать иностранным журналистам

    Российские бойцы поразили локомотивы и краны ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok