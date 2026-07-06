Солист государственного оркестра утонул после наезда гидроцикла

Девушка на гидроцикле сбила сапбордистов в Волге, солист государственного оркестра утонул

Солист государственного оркестра утонул в Волге после наезда гидроцикла, за рулем которого находилась 22-летняя девушка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По информации Центрального Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в мессенджере «Макс», 6 июля девушка, не имеющая права на управление речным транспортом, наехала на трех сапбордистов в Зеленодольском районе недалеко от СНТ «Щурячье».

Одним из пострадавших оказался 35-летний мужчина, музыкант, который упал в воду и утонул.

По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку по статье 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном).

Ранее в российском регионе возбудили дело из-за гибели детей на воде.