В российском регионе возбудили дело из-за гибели детей на воде

СК в Брянской области возбудил дело после утопления двух подростков в озере Унечи

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с гибелью на воде двух подростков в озере города Унечи в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

Вечером 23 июня правоохранителям поступила информация о том, что двое несовершеннолетних утонули в водоеме. По предварительной версии, четверо подростков отправились к озеру. Двое из них плавать не умели.

Зайдя в воду и поплыв от берега, двое детей не смогли вернуться на берег и утонули. По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Следователи провели опрос на месте происшествия, осуществили допрос свидетелей и очевидцев инцидента. Были назначены необходимые судебные экспертизы.

Ранее стало известно, что к трехлетней девочке, которая едва не утонула в бассейне воронежского загородного комплекса, отказались пускать скорую. Такое решение администрация объясняла отсутствием подъездных путей к месту происшествия.