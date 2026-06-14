К едва не утонувшей в Воронеже трехлетней девочке отказались пускать скорую

РЕН ТВ: К едва не утонувшей в бассейне в Воронеже трехлетней девочке не пускали скорую

К трехлетней девочке, которая едва не утонула в бассейне воронежского загородного комплекса Jani Resort, отказались пускать скорую. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram со ссылкой на Минздрав России.

Отмечается, что врачи приехали к комплексу через семь минут после вызова, но долгое время не могли попасть на его территорию из-за отказа в проезде. Такое решение администрация Jani Resort объясняла отсутствием подъездных путей к месту происшествия.

В результате врачам пришлось добираться до комплекса пешком. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Кроме того, стало известно, что девочка находилась под водой больше пяти минут. По словам очевидицы, ребенка спасла отдыхавшая рядом врач. Также она утверждает, что сотрудников бассейна не было рядом.

При этом гендиректор ООО «Джани Кристал» Антон Воронцов в разговоре с РЕН ТВ заявил, что скорая приехала достаточно быстро и увезла ребенка в сознании. Он добавил, что на территории комплекса был спасатель. «Мы держим постоянный контакт с родителями ребенка», — подчеркнул гендиректор.

О том, что трехлетняя девочка едва не утонула в бассейне воронежского загородного комплекса, стало известно ранее 13 июня. По данным «112», она начала захлебываться, на помощь ей пришли отдыхающие. В течение получаса гости загородного комплекса откачивали ребенка. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.