Зеленского раскритиковали за его обращение к ОБСЕ

Соскин: Зеленский напрасно поднял в ОБСЕ тему поставки ракет к Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно поднял тему о нехватке ракет у Киева в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ. Такое мнение высказал бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский зря «ныл», пытаясь добиться поставок ракет, поскольку теперь американский президент Дональд Трамп переложит ответственность за это на европейцев, чтобы самому не отправлять оружие.

Как подчеркнул эксперт, украинский лидер напрасно считает, что Трампу придется его выслушать из-за давления внутренних проблем США.

«Да, Трампу сейчас не сладко. Но кто сказал, что Зеленского вообще будут на этом саммите слушать? Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы разговор вышел содержательным. (...) Саммит НАТО уже пошел для нас не по плану», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что получил ответ Трампа на просьбу о поставках ракет для систем ПВО, но не может раскрыть его.