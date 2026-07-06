Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:48, 6 июля 2026Россия

«Зеленскому украинцы не нужны». Минобороны России сообщило об отказе Украины забрать тела погибших солдат из Константиновки

МО РФ сообщило об отказе Украины забрать тела погибших солдат из Константиновки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Украина по линии спецслужб отказалась от предложения по гуманитарной акции в Константиновке после перехода города под контроль российских военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью.

Там отмечали, что российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Киеву было предложено прекратить огонь с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля. Москва ожидала ответа от украинского командования до 12:00 5 июля, однако согласия Киева не последовало.

В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения

Минобороны РФ

Теперь достойное захоронение родственниками погибших украинских солдат находится под большим вопросом, отметили в ведомстве. В Минобороны России увидели в этом проявление отношения властей республики к своим военным.

В ведомстве также отмечали, что гуманитарная акция в Константиновке станет возможна только при отсутствии противодействия со стороны Украины. Главным условием передачи погибших солдат должно стать прекращение огня ВСУ.

Материалы по теме:
«Россия точно отыщет резервы» Битва за Донбасс перешла в решающую фазу. Каковы позиции сторон и их шансы на прорыв?
«Россия точно отыщет резервы»Битва за Донбасс перешла в решающую фазу. Каковы позиции сторон и их шансы на прорыв?
29 июня 2026
Армия России заняла Константиновку. Путин назвал это важным этапом взлома крупного узла обороны ВСУ
Армия России заняла Константиновку.Путин назвал это важным этапом взлома крупного узла обороны ВСУ
4 июля 2026

МИД высказался об отказе ВСУ забрать тела своих военных из Константиновки

Отказ Киева забирать тела военнослужащих из Константиновки демонстрирует, что украинским властям не нужны их граждане ни в каком виде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил отказ Украины забирать тела солдат из Константиновки, связав это решение с иллюзией Киева о «победах» на фронте.

В Киеве испугались, что тела их военных разрушат виртуальную картинку их надуманных «побед»

Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

По его словам, Киеву невыгодно признавать потери перед саммитом НАТО в Анкаре, где они намерены просить финансирование для ВСУ.

Материалы по теме:
«Это их выбор» Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине. Какие цели поражены и почему ВСУ не смогли защитить их?
«Это их выбор»Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине. Какие цели поражены и почему ВСУ не смогли защитить их?
2 июня 2026
«У Европы много хотелок» США взяли паузу в попытках урегулировать конфликт на Украине. Как этим решил воспользоваться Евросоюз?
«У Европы много хотелок»США взяли паузу в попытках урегулировать конфликт на Украине. Как этим решил воспользоваться Евросоюз?
1 июля 2026

Киев не хочет забирать тела из Константиновки, боясь открыть Европе правду

Киев боится открывать правду о потерях Европе, поэтому отказывается забирать тела из Константиновки. Таким мнением поделился военкор Дмитрий Кулько.

Эти люди Киеву и живыми были не нужны. А пока погибшие удобно числятся «пропавшими без вести», можно и дальше вешать лапшу про свой контроль над городом

Дмитрий Кульковоенкор

Военно-политический эксперт Ян Гагин считает, что Украина отказывается забирать тела военнослужащих, чтобы избежать выплат компенсаций их семьям.

Он отметил, что ВСУ оставляют многочисленные тела погибших и не забирают их, назвав это распространенной практикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому украинцы не нужны». Минобороны России сообщило об отказе Украины забрать тела погибших солдат из Константиновки

    Раскрыты последствия первой серии ударов ракет по Киеву

    Зеленского раскритиковали за его обращение к ОБСЕ

    На Западе назвали абсурдом и ксенофобией попытку запретить мультфильм «Маша и Медведь»

    Мощный ливень размыл военное кладбище под Киевом

    Сексолог рассказала о пользе засосов

    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    В ОБСЕ высказались об исключении России

    В Москве ночной велофестиваль собрал более 47 тысяч участников

    Диетолог предупредила об опасности популярного летнего лакомства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok