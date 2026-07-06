«Зеленскому украинцы не нужны». Минобороны России сообщило об отказе Украины забрать тела погибших солдат из Константиновки

МО РФ сообщило об отказе Украины забрать тела погибших солдат из Константиновки

Украина по линии спецслужб отказалась от предложения по гуманитарной акции в Константиновке после перехода города под контроль российских военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью.

Там отмечали, что российская сторона готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих. Киеву было предложено прекратить огонь с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля. Москва ожидала ответа от украинского командования до 12:00 5 июля, однако согласия Киева не последовало.

В ходе проработки данного вопроса по линии спецслужб украинская сторона отказалась от этого предложения Минобороны РФ

Теперь достойное захоронение родственниками погибших украинских солдат находится под большим вопросом, отметили в ведомстве. В Минобороны России увидели в этом проявление отношения властей республики к своим военным.

В ведомстве также отмечали, что гуманитарная акция в Константиновке станет возможна только при отсутствии противодействия со стороны Украины. Главным условием передачи погибших солдат должно стать прекращение огня ВСУ.

МИД высказался об отказе ВСУ забрать тела своих военных из Константиновки

Отказ Киева забирать тела военнослужащих из Константиновки демонстрирует, что украинским властям не нужны их граждане ни в каком виде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые Мария Захарова официальный представитель МИД России

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил отказ Украины забирать тела солдат из Константиновки, связав это решение с иллюзией Киева о «победах» на фронте.

В Киеве испугались, что тела их военных разрушат виртуальную картинку их надуманных «побед» Родион Мирошник посол по особым поручениям МИД России

По его словам, Киеву невыгодно признавать потери перед саммитом НАТО в Анкаре, где они намерены просить финансирование для ВСУ.

Киев не хочет забирать тела из Константиновки, боясь открыть Европе правду

Киев боится открывать правду о потерях Европе, поэтому отказывается забирать тела из Константиновки. Таким мнением поделился военкор Дмитрий Кулько.

Эти люди Киеву и живыми были не нужны. А пока погибшие удобно числятся «пропавшими без вести», можно и дальше вешать лапшу про свой контроль над городом Дмитрий Кулько военкор

Военно-политический эксперт Ян Гагин считает, что Украина отказывается забирать тела военнослужащих, чтобы избежать выплат компенсаций их семьям.

Он отметил, что ВСУ оставляют многочисленные тела погибших и не забирают их, назвав это распространенной практикой.

