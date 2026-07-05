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21:08, 5 июля 2026Бывший СССР

Названа еще одна причина отказа Киева забирать тела солдат из Константиновки

Гагин: Киев не забирает тела из Константиновки, чтобы избежать выплат семьям погибших
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Киев не хочет забирать тела погибших в Константиновке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы избежать выплат компенсаций их семьям. Об этом РИА Новости заявил военно-политический эксперт Ян Гагин.

Он отметил, что ВСУ оставляют многочисленные тела погибших и не забирают их, назвав это распространенной практикой.

«Противник скрывает потери не только среди наемников, но и среди своих военнослужащих, стараясь уйти от выплат семьям погибших, поскольку это очень большие деньги», — пояснил Гагин.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил отказ Украины забирать тела солдат из Константиновки, связав это решение с иллюзией Киева о «победах» на фронте. По его словам, Киеву невыгодно признавать потери перед саммитом НАТО в Анкаре.

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