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19:31, 5 июля 2026Бывший СССР

Военкор высказался об отказе Украины забирать тела солдат из Константиновки

Военкор Кулько: Киев не хочет забирать тела из Константиновки, боясь открыть Европе правду
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Киев боится открывать правду о потерях Европе, поэтому отказывается забирать тела из Константиновки. Таким мнением поделился военкор Дмитрий Кулько в Telegram.

«Эти люди Киеву и живыми были не нужны. А пока погибшие удобно числятся "пропавшими без вести", можно и дальше вешать лапшу про свой контроль над городом», — написал он.

В МИД России объяснили отказ Украины забирать тела солдат из Константиновки иллюзией Киева о «победах» на фронте.

4 июля Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля. Москва ожидала ответа от украинского командования до 12:00 5 июля, однако согласия Киева не последовало.

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