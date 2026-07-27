Россиянин попался на афере с поджогом собственного дома

В Пензенской области аферист попался на поджоге дома ради страховых выплат

В Пензенской области задержали уроженца Мордовии, попавшегося на афере со страховыми выплатами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД МЕДИА.

По данным следствия, после смерти матери мужчине достался ее старый ветхий дом в Белинском районом области. Решив заработать легких денег, аферист застраховал постройку на год, заплатив за нее 13 тысяч рублей. Позже он приехал в село, припарковался на соседней улице, чтобы не попасться на глаза соседям, пешком добрался до дома и устроил поджог.

После он обратился в страховую компанию и получил выплату в размере 1,3 миллиона рублей. Однако проведенные экспертизы показали, что дом сгорел не из-за случайности, а из-за умышленного поджога. Теперь хитрец стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Ранее суд отправил под домашний арест двух подростков из Барнаула, решивших заработать на поджоге сотовых вышек.

