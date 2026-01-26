Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:05, 26 января 2026Силовые структуры

Двое подростков решили заработать на поджогах

Двое подростков устроили серию поджогов сотовых вышек в Барнауле
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Суд отправил под домашний арест двух подростков из Барнаула, которые подозреваются в поджоге сотовых вышек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, 15-летний юноша нашел подработку в сети и рассказал об этом 16-летнему другу. После заявки с подростками связался неизвестный и предложил поджигать сотовые вышки за деньги. Они согласились и в период с 13 по 16 января устроили три поджога, снимая преступления на видео.

Злоумышленников быстро задержали. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее в Орле приговорили к 14 годам колонии мужчину, осуществлявшего диверсии по заказу украинских спецслужб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Показал, что для него является родным». Зеленский сорвался на русский язык во время выступления

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

    Назван еще один противник России на СВО

    Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

    Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

    Планы по поставкам российских судов урезали

    Двое подростков решили заработать на поджогах

    В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok