Двое подростков решили заработать на поджогах

Двое подростков устроили серию поджогов сотовых вышек в Барнауле

Суд отправил под домашний арест двух подростков из Барнаула, которые подозреваются в поджоге сотовых вышек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, 15-летний юноша нашел подработку в сети и рассказал об этом 16-летнему другу. После заявки с подростками связался неизвестный и предложил поджигать сотовые вышки за деньги. Они согласились и в период с 13 по 16 января устроили три поджога, снимая преступления на видео.

Злоумышленников быстро задержали. Они обвиняются по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее в Орле приговорили к 14 годам колонии мужчину, осуществлявшего диверсии по заказу украинских спецслужб.

