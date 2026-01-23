Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:16, 23 января 2026Силовые структуры

Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

В Орле местному жителю дали 14 лет за поджог вышек сотовой связи
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Орле к 14 годам колонии приговорили россиянина, осуществлявшего диверсии по заказу украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе орловского областного суда.

Как установил суд, осужденный в апреле 2025 года вышел на связь с куратором из-за финансовых трудностей. Через зашифрованные каналы в мессенджере он получал указания от украинских спецслужб и совершал поджоги вышек сотовой связи. Атаки проводились с целью дестабилизации ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы начали использовать новую схему психологического давления и шантажа для вербовки несовершеннолетних россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    В одном из городов России платный въезд в центр назвали неизбежным

    Врач предупредил об опасности популярного метода оздоровления

    Москвич чуть не оглох из-за забытого куска беруши в ухе

    Пушилин раскрыл подробности продвижения ВС России в ДНР

    Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

    Раскрыты подробности обмана мошенниками пропавшего подростка

    В мэрии Киева начались обыски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok