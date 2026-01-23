Диверсант получил срок за атаки на российские объекты связи

В Орле местному жителю дали 14 лет за поджог вышек сотовой связи

В Орле к 14 годам колонии приговорили россиянина, осуществлявшего диверсии по заказу украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе орловского областного суда.

Как установил суд, осужденный в апреле 2025 года вышел на связь с куратором из-за финансовых трудностей. Через зашифрованные каналы в мессенджере он получал указания от украинских спецслужб и совершал поджоги вышек сотовой связи. Атаки проводились с целью дестабилизации ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы начали использовать новую схему психологического давления и шантажа для вербовки несовершеннолетних россиян.