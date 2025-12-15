Реклама

03:05, 15 декабря 2025Бывший СССР

Спецслужбы Украины нашли новый способ вербовки российских подростков

Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков в чатах для знакомств
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские спецслужбы начали использовать новую схему психологического давления и шантажа для вербовки несовершеннолетних россиян. Об этом пишут «Известия».

Целями стали подростки, ищущие общения в популярных чатах для знакомств. Под видом девушек, согласных на свидание, кураторы входят в доверие к школьникам и выведывают у них адреса ближайших торговых центров. После этого в чат неожиданно отправляется видеообращение от мужчины в военной форме с украинской символикой, который благодарит подростка за «оказанную помощь ВСУ».

Следом с подростком связываются уже якобы сотрудники ФСБ. Они заявляют о возбуждении уголовного дела за государственную измену и предлагают единственный выход — выполнить «секретные задания», чтобы «загладить вину».

Как свидетельствует переписка, имеющаяся в распоряжении «Известий», по этой схеме в ноябре в ловушку попали двое московских школьников. Первый, получив указания, 12 ноября совершил поджог магазина «Военторг» и релейного шкафа на железной дороге, а затем пытался поджечь кинотеатр в Одинцове. Второй подросток был задержан 13 ноября при попытке поджога зрительного зала в кинотеатре ТЦ «Авиапарк». Оба нашли «девушек» в одном и том же чате, а инструктаж им проводил один и тот же псевдосотрудник ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае осудили на 12 лет мужчину за создание террористического сообщества и вербовку в него новых участников.

