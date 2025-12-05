Россиянин получил срок за вовлечение граждан в свою организацию

В Алтайском крае осудили мужчину за создание террористического сообщества

В Алтайском крае осудили мужчину за создание террористического сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

По данным следствия, в период с июля 2022 года по август 2024 года фигурант задумал создать террористическую организацию и совершать теракты на территории России. Он решил возглавить ее, а также осуществить вербовку граждан.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства.

Суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

