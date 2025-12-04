Реклама

19:15, 4 декабря 2025

Российским подросткам дали срок за поджог в депо

В Новосибирской области осудили двух подростков за теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Новосибирской области осудили двух подростков за теракт. Об этом сообщается в Telegram-канале межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России.

Подростки признаны виновными по статье 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным следствия, двое несовершеннолетних 5 мая, находясь на территории депо в Железнодорожном районе, выполняли задание за денежное вознаграждение, которое они получили в интернете от неизвестного. Они совершили поджог пункта считывания системы автоматической идентификации подвижного состава. Свои действия злоумышленники снимали на телефон.

Суд приговорил их к срокам от 3 до 3,5 года воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что готовивший БПЛА для поражения самолетов в российском аэропорту выслушал приговор.

