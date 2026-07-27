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09:31, 27 июля 2026Бывший СССР

В Днепропетровске пожаловались на сильный запах аммиака

На Украине сообщили о сильном запахе аммиака на улицах Днепропетровска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: ZagAlex / Shutterstock / Fotodom

На улицах Днепропетровска слышен сильный запах аммиака после прошедших ночью взрывов. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«В Днепре после ночного удара стоит сильный запах аммиака, на улице нечем дышать, и прохожие прикрывают лицо», — указано в сообщении.

Отмечается, что местные власти не комментируют ситуацию, а ранее сообщалось, что на одном из предприятий ночью произошел взрыв.

Ранее появились кадры, как Вооруженные силы (ВС) России ударом беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» поразили логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске.

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