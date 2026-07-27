В Днепропетровске пожаловались на сильный запах аммиака

На Украине сообщили о сильном запахе аммиака на улицах Днепропетровска

На улицах Днепропетровска слышен сильный запах аммиака после прошедших ночью взрывов. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«В Днепре после ночного удара стоит сильный запах аммиака, на улице нечем дышать, и прохожие прикрывают лицо», — указано в сообщении.

Отмечается, что местные власти не комментируют ситуацию, а ранее сообщалось, что на одном из предприятий ночью произошел взрыв.

Ранее появились кадры, как Вооруженные силы (ВС) России ударом беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» поразили логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске.