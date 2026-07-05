Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:23, 5 июля 2026Бывший СССР

МИД высказался об отказе ВСУ забрать тела своих военных из Константиновки

Захарова об отказе ВСУ забрать тела из Константиновки: Зеленскому украинцы не нужны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: 49 SEPARATE ASSAULT BATTALION 'CARPATHIAN SICH' / Handout via Reuters

Отказ Киева забирать тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Константиновки демонстрирует, что украинским властям не нужны их граждане ни в каком виде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

4 июля Министерство обороны России предложило Украине временно прекратить обстрелы Константиновки с гуманитарной целью с 12:00 до 18:00 по московскому времени 6 июля. Москва ожидала ответа от украинского командования до 12:00 5 июля, однако согласия Киева не последовало.

Ранее Минобороны сделало заявление о гуманитарной акции в Константиновке. Как отмечают в ведомстве, условием ее проведения должно стать прекращение огня со стороны ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о гуманитарной акции в Константиновке

    В Херсонской области заявили об обесточенных домах во всех округах

    Минобороны России сообщило об отказе Украины забрать погибших солдат из Константиновки

    Врач раскрыла главных врагов здоровья мозга

    В Минобороны прокомментировали отказ Киева от передачи тел в Константиновке

    Глава производственного совета Bosch признал проблемы в немецком автопроме

    Бывший генсек НАТО высказался о судьбе альянса

    МИД высказался об отказе ВСУ забрать тела своих военных из Константиновки

    Минтранс России удвоит парковочные льготы для некоторых водителей

    Губерниев охарактеризовал стиль игры сборной Парагвая двумя словами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok