Раскрыты последствия первой серии ударов ракет по Киеву

RusVesna: В Киеве после серии ударов начались перебои со светом и водой

В Киеве после первой серии ударов ракет начались перебои со светом и водой. Последствия атаки раскрывает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Сообщается, что в украинской столице прозвучало более 20 взрывов, в ряде районов зафиксированы пожары и разрушения.

По данным военкоров, около 20 ракет и ударные беспилотники направляются в сторону Киева.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что Киев атаковали ударные беспилотники «Герань». Кроме того, военкоры «Русской Весны» сообщили, что стратегические бомбардировщики выпустили ракеты ракеты Х-101, корабли ВМФ России запустили крылатые ракеты «Калибр», есть данные о возможной подготовке к пускам «Цирконов» и «Искандеров».