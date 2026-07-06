Ливень размыл национальное военное кладбище под Киевом

Украинское национальное военное кладбище в Киевской области размыло после мощного ливня, в зоне захоронений образовались провалы. Об этом заявил Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ) на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Насыпные дороги размыло, асфальт провалился, вода бурлила и потоками несла нечистоты с территории кладбища в сторону Виты-Почтовой (село в Киевской области — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате возникновения провалов в зоне захоронений территорию поспешно закрыли. Экологи и гидрологи предупреждали, что место для национального военного кладбища выбрано «с грубым игнорированием природных условий», подчеркнули в КЭКЦ.

Ранее стало известно, что в украинском городе Черновцы три кладбища переполнены свежими воинскими захоронениями. По словам пленного украинца из 116-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Франца Юрашика, всю ответственность за смерти украинских военнослужащих несет украинский лидер Владимир Зеленский.