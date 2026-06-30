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05:42, 30 июня 2026Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о переполненных кладбищах в украинских Черновцах

ТАСС: В украинских Черновцах три кладбища заполнены могилами военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В украинском городе Черновцы три кладбища переполнены свежими воинскими захоронениями. Об этом сообщил пленный украинец из 116-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Франц Юрашик, передает ТАСС.

По его словам, всю ответственность за гибель украинских военнослужащих несет украинский лидер Владимир Зеленский. «Потому что можно было давно сесть за стол переговоров, а не продолжать играть артиста», — пояснил украинский военнопленный.

Ранее сообщалось, что на Лычаковском кладбище Львова закончились места для захоронения бойцов ВСУ. До этого, в феврале, на Украине разгорелся скандал после того, как Верховный суд страны признал незаконным выделение земли под строительство военного мемориального кладбища в районе Мархалевки Киевской области.

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