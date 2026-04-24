На Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения бойцов ВСУ

На Лычаковском кладбище Львова закончились места для захоронения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что местный горсовет уже принял решение о создании нового места для захоронения военных. Его разместят на границе села Лисиничи во Львовской городской общине.

В феврале на Украине разгорелся скандал после того, как Верховный суд страны признал незаконным выделение земли под строительство военного мемориального кладбища в районе Мархалевки Киевской области. Украинские военные раскритиковали такое решение и пригрозили отправить ветеранов на защиту кладбища.

Ранее в США нашли несколько могил наемников, сражавшихся в рядах ВСУ. Они были ликвидированы в 2024 и 2025 годах.