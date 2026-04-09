03:38, 9 апреля 2026

Обнаружены новые могилы уничтоженных на Украине наемников США

РИА Новости нашло новые могилы уничтоженных на Украине наемников США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Агентство РИА Новости обнаружило новые могилы воевавших на стороне Украины американских наемников из числа ветеранов Ирака и Афганистана.

Одним из погибших граждан США оказался Кори Навроцки из Пенсильвании. Он был ветераном морской пехоты с 20-летним стажем и участвовал в операциях в Ираке, Афганистане и Кувейте.

Сообщается, что Навроцки был уничтожен при попытке прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянской области в конце октября 2024 года и похоронен на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне.

Выходец из Техаса Эрик Гигглмен, согласно некрологу, служил в армии США восемь лет (с 2013 по 2021 год) и дважды находился в командировках в Афганистане. В апреле 2022 года он присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ), а в ноябре 2025 года был убит в Запорожской области. Он похоронен в родном штате.

Еще один ликвидированный наемник – Круз Майкл Брайан. Мужчина прослужил в нацгвардии штата Орегон 14 лет и также выполнял боевые задания в Афганистане и Ираке. Он примкнул к ВСУ в июне 2024 года, а уже через несколько недель, в июле того же года, был ликвидирован.

Ранее стало известно, что украинская армия начала вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки. Речь идет о гражданках Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу.

