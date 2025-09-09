Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:28, 9 сентября 2025Мир

Стало известно о вербовке ВСУ женщин-наемниц

РИА Новости: ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали вербовать женщин-наемниц из стран Латинской Америки. Об этом стало известно РИА Новости на основе анализа данных в социальных сетях.

В частности, центр по вербовке иностранцев в ВСУ в одной из соцсетей опубликовал видео с наемницей из Колумбии с позывным Куин. Женщина заявляет, что туда «ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу» и приглашает латиноамериканок отправиться на Украину.

Вербовщица подчеркивает, что больше всего востребованы кандидатки с медицинским образованием и с опытом работы врачом на передовой.

Ранее глава колумбийского МИД Роса Вильявисенсио заявила, что многие граждане Колумбии едут на Украину для участия в боевых действиях в качестве наемников. По ее словам, многие молодые люди, связанные с вооруженными группировками, уезжают для прохождения обучения или непосредственного участия в боевых действиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    В России назвали приоритетный вариант завершения украинского конфликта

    Рассекречен смартфон Xiaomi с двумя экранами

    Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

    Стало известно о вербовке ВСУ женщин-наемниц

    Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

    Россияне назвали любимые заимствованные слова

    В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

    Песков сообщил о планах Путина на день рождения

    Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости