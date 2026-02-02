Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 2 февраля 2026Бывший СССР

На Украине разгорелся скандал из-за земель под военное кладбище

На Украине начался скандал из-за земель под военное кладбище около Мархалевки
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Leah Millis / Reuters

На Украине разгорелся скандал из-за кладбища для солдат вооруженных сил в Киевской области. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Издание сообщает, что Верховный суд Украины признал противоправным выделение земли под военное мемориальное кладбище под селом Мархалевка. Также суд подтвердил решение нижестоящих инстанций. В публикации говорится, что решение Верховного суда фактически останавливает строительство на кладбище. Однако захоронения там идут с августа 2025 года.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали угрожать, что кладбище придут защищать ветераны. Также решение суда раскритиковал глава Сил беспилотных систем Мадьяр, десантно-штурмовые войска, 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и Третий корпус. Он назвал судей «ничтожными паскудами».

Ранее сообщалось, что кладбища, предназначенные для захоронений погибших солдат ВСУ, растут огромными темпами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

    Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

    Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

    Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

    Вор в законе Крамор заставил россиянку пополнить общак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok