На Украине начался скандал из-за земель под военное кладбище около Мархалевки

На Украине разгорелся скандал из-за кладбища для солдат вооруженных сил в Киевской области. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Издание сообщает, что Верховный суд Украины признал противоправным выделение земли под военное мемориальное кладбище под селом Мархалевка. Также суд подтвердил решение нижестоящих инстанций. В публикации говорится, что решение Верховного суда фактически останавливает строительство на кладбище. Однако захоронения там идут с августа 2025 года.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали угрожать, что кладбище придут защищать ветераны. Также решение суда раскритиковал глава Сил беспилотных систем Мадьяр, десантно-штурмовые войска, 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и Третий корпус. Он назвал судей «ничтожными паскудами».

Ранее сообщалось, что кладбища, предназначенные для захоронений погибших солдат ВСУ, растут огромными темпами.