РИА Новости: Кладбища для солдат ВСУ разрастаются страшными темпами

Кладбища, предназначенные для захоронений погибших солдат Вооруженных сил Украины, растут огромными темпами. Чтобы успевать проводить все похороны, могилы начали выкапывать заранее, пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Украинские СМИ показали одно из крупнейших кладбищ Харькова. Журналисты отмечают, что кладбище растет страшными темпами. Оно представляет собой три огромных поля, хотя совсем недавно оно было в разы меньше», — поделился собеседник агентства. Он подчеркнул, что за день там проходит несколько похоронных процессий.

По словам представителя силовиков, чаще всего там хоронят военнослужащих 92-й отдельной штурмовой бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады, однако нередко можно наткнуться и на могилы солдат из подразделений «Кракен» и «Азов» (признаны в РФ террористическими организациями и запрещены).

Ранее сообщалось, что 7 января ВСУ потеряли около 1180 боевиков на всех направлениях.